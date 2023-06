Padova. Oltre 20 mila persone da tutto il mondo per la Processione del Santo

PADOVA - Tutti con il naso per aria e il cellulare pronto a riprendere ogni secondo. Oggi, 13 giugno, è il giorno di Sant'Antonio e come ogni anno è andata in scena la Processione del Santo, un momento molto atteso dai padovani e da tantissimi fedeli.

Quest'anno sono tornate davvero le folle, i turisti, le lingue differenti. Una vera ripartenza post-Covid che ha visto 20 mila persone inondare le strade di Padova. (video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)