Turchia, le supercar sequestrate al narcotrafficante diventano auto della polizia

La Polizia turca ha ampliato la propria flotta stradale con supercar, SUV di lusso e berline sportive del valore di circa 3,5 milioni di dollari, acquisite a "costo zero". Le vetture provengono infatti da un maxi sequestro operato nei confronti di una banda criminale, facente parte della collezione di Hakan Ayik, un australiano di origine turca considerato uno dei più grandi spacciatori del mondo. Ayik è stato recentemente arrestato insieme ai suoi complici a Istanbul. Le vetture, ora contrassegnate con la scritta "Trafik Polisi", includono modelli di fascia alta come, Porsche Taycan e Ferrari 458, nonché veicoli più comuni come Volkswagen Golf R, Range Rover Sport e Mercedes-Benz GLS. Il ministro degli Interni turco ha dichiarato che queste auto non apparterranno più alle organizzazioni criminali, ma saranno utilizzate dalla Polizia a servizio della nazione.