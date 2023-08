Tromba marina a Francavilla, paura in spiaggia: bagnanti in fuga. Ecco perché (e come) si è generata

Il maltempo ha scatenato questo pomeriggio un tromba d'aria in mare che ha creato un po' di paura a Francavilla al mare, litorale in provincia di Chieti.

In spiaggia, visto il cattivo tempo, non c'era questa nessuno. Preoccupati gli operatori balneari per le strutture degli chalet.

«Si è trattato di una tromba marina o waterspout, fenomeno frequente in mare a causa dell'umidità - spiega all'ANSA il meteorologo Giovanni De Palma - Si verifica quando arriva aria più fredda che, sul mare, incontra temperature superficiali piuttosto elevate. Si genera energia che può dare origine a temporali, all'interno dei quali si possono formare le trombe marine». In Abruzzo oggi era prevista ordinaria criticità - allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. Dal pomeriggio, infatti, precipitazioni si sono abbattute un pò su tutta la regione e, in particolare, sulla costa. «Le condizioni meteorologiche - aggiunge De Palma - miglioreranno da domani, quando assisteremo ad un clima gradevole, almeno fino alla fine della settimana».