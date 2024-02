Torre Eiffel chiusa, a Parigi lo sciopero dei sindacati: «Crepe visibili a occhio nudo»

La Torre Eiffel rimane chiusa a causa di uno sciopero sindacale contro la gestione finanziaria del sito da parte del comune di Parigi , sollecitando interventi di restauro. I sindacati criticano un modello economico ritenuto insostenibile, aggravato dalle perdite didovute alla pandemia e alle chiusure per lavori. La protesta, che coincide con le vacanze scolastiche e precede di poco le, mette in luce la critica alla gestione della sindaca Anne Hidalgo e sottolinea la possibilità di un prolungamento dello sciopero. La situazione evidenzia inoltre il rinvio di alcuni lavori a causa del Covid e il degrado del monumento, che non viene riverniciato adeguatamente, e che mostra evidenti segni di corrosione.