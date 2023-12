Superbonus, Giorgia Meloni: «Pesa come un macigno sui nostri conti pubblici»

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Al netto" della misura del superbonus, "che pesa come un macigno", l'Italia "è un paese virtuoso che si presenta con i conti in regola", sottolinea la premier Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

