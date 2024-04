I caccia Rafale e Mirage dell'Armée de l'Air francese vengono riforniti in volo da un aereo cisterna (tanker) per estendere l'autonomia dei velivoli impegnati in pattugliamenti di migliaia di chilometri con punte di velocità che possono essere doppie di quella del suono. Le sonde flessibili con cestello che partono dall'aereocisterna sono filoguidate e dotate di meccanismi magnetici per agganciarsi alla sonda rigida del caccia. Il rifornimento può avvenire più volte durante la stessa missione.

