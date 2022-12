Sicurezza, Meloni: Italia non è più Repubblica delle banane

"Basta Stato che si accanisce contro chi rispetta regole"

Roma, 30 dic. (askanews) - "Nelle prime settimane del prossimo anno ci occcupereremo di altre materie che riguardano la sicurezza: continuiamo a difendere il principio di legalità, l'idea di uno Stato che non è la Repubblica delle banane, in cui tutti devono rispettare le regole". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un nuovo video degli 'appunti di Giorgia'.

"Le regole - aggiunge - sono chiare e il governo interviene quando non vengono rispettate. E' finita l'Italia che si accanisce contro chi non rispetta le regole e che fa finta di non vedere quelli che le violano continuamente".