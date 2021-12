Si fa vaccinare 8 volte per vendere Green pass

Si è fatto vaccinare 8 volte in un centro di Charleroi, a sud di Bruxelles, con carte di identità di altre persone. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia belga quando si è presentato per la nona volta davanti ai medici per ricevere un'altra dose di vaccino. Le autorità sospettano che l'uomo, ogni volta con una carta di identità diversa, si sia prestato dietro compenso a farsi iniettare dosi al posto di chi non voleva vaccinarsi ma mirava ad acquisire ugualmente il green pass. Il caso sarebbe stato scoperto nell'ambito di una operazione condotta dalla procura di Liegi che ha portato a individuare circa 2000 Green pass falsi in circolazione