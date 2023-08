Salvini mostra il plastico del Ponte sullo Stretto: Ci sono i "noisti", ma noi andiamo avanti

(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2023 "Confermo che l'obiettivo della Lega e dell'intero governo è di abolire nell'arco della legislatura i test di ingresso a medicina, come avviene in Francia". Lo ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini, in una diretta social. Durante il collegamento video, Salvini ha mostrato il suo ufficio una edizione del fumetto Topolino del 1982 "che celebrava i lavori sullo stretto di Messina" e anche il plastico del Ponte sistemato in un corridoio del ministero. "Ci sono i noisti, ma noi andiamo avanti", ha affermato, definendo il Ponte "la più grande opera pubblica in operazione al mondo, sostenibile".

Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev