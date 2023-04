Maltempo a Roma, il racconto di Emilia residente a Prati Fiscali: «Sfollati con un bimbo di un anno, abbiamo perso tutto»

«Stavamo festeggiando il compleanno di nostro figlio di un anno quando l'acqua ha cominciato a entrare in casa». Emilia Di Pietro è una residente di Prati Fiscali, quartiere dove il maltempo di ieri a Roma ha fatto registrare più danni. «La porta era imbarcata, siamo dovuti uscire dal giardino sollevando il bambino per non farlo bagnare. Oggi siamo tornati a contare i danni: abbiamo perso tutto».

Video di Chiara Pellegrini/Ag.Toiati