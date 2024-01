Putin, sui social: «Il discorso di fine anno generato dall'intelligenza artificiale?»

Speculazioni, sospetti, video pubblicati sui social. L'attenzione degli utenti al discorso di Capodanno di Vladimir Putin è stata amplificata da un tweet che ha messo in dubbio la realizzazione del messaggio del premier russo. Come riporta Newsweek, alcuni utenti sui social media hanno ipotizzato che il saluto di Putin possa essere stato generato dall'intelligenza artificiale evidenziando alcuni dettagli, come ad esempio il collo ripreso dalle telecamere.