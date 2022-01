Oms: "90 paesi ancora sotto 40% dei vaccinati, in Africa 85% deve ricevere ancora la prima dose"

(Agenzia Vista) Ginevra, 13 gennaio 2022 "Novanta paesi non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 40%" della popolazione vaccinata e "36 di questi paesi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione. In Africa oltre l'85% delle persone deve ancora ricevere una singola dose di vaccino". Lo ha riferito il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom nel briefing sulla pandemia. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

