Il premier in tv mentre partono i droni di Teheran

Roma, 13 apr. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso televisivo assicura agli israeliani che lo Stato ebraico "si è preparato all'eventualità di un attacco diretto dell''Iran. I nostri sistemi di difesa sono dispiegati, siamo pronti a far fronte a qualunque scenario, in materia di difesa e di attacco. Lo Stato di Israele è forte, Tsahal è forte" ha detto il premier.