Ministra tedesca Baerbock: in Russia "un voto senza scelta" per Putin

Massimo rispetto per gli elettori accompagnati dai soldati alle urne

Roma, 18 mar. (askanews) - "Le elezioni in Russia sono state elezioni senza scelta.

Il processo elettorale non solo mostra il comportamento odioso di Putin contro il suo stesso popolo, ma viola anche la Carta delle Nazioni Unite. Tenere le cosiddette elezioni in alcune parti dell'Ucraina, in alcune parti della Moldavia e in alcune parti della Georgia è contro il diritto internazionale", ha detto Baerbock arrivando al vertice Ue dei ministri degli Esteri a Bruxelles.

"È ancora più degno di nota il fatto che molti russi questo fine settimana abbiano messo in chiaro che non sono sulla stessa linea di questo presidente russo. Il fatto che le persone vadano in un seggio elettorale, anche se accompagnate da soldati, mi riempie di massimo rispetto".