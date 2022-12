Milano, investe rider con minicar e fugge: ferito nigeriano 28enne. Il legale: «L'ha fatto di proposito»

Un rider nigeriano di 28 anni sarebbe stato investito «di proposito» la sera del 29 novembre scorso a Milano, in corso Venezia, da una minicar. È quanto sostiene il legale del rider, l'avvocato Luigi Vitali, che parla di «tentato omicidio». Prima del presunto investimento volontario, fra il conducente della minicar e il nigeriano di nome Influence ci sarebbe stato uno scambio di battute. Il 28enne ha riportato una frattura scomposta alla gamba. Domani andrà a sporgere denuncia alle forze dell'ordine accompagnato dall'avvocato. Il video è stato ripreso da una ragazza di passaggio. La polizia locale sta ora analizzando anche i filmati delle telecamere installate lungo la pista ciclabile, tra corso Venezia, via Borghetto e i giardini pubblici di via Palestro.