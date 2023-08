Meloni: «Ho terrore che episodi come il duplice stupro di Caivano siano più di quelli che emergono»

Caivano - «Vi confesso che il numero delle perone coinvolte nel duplice stupro alimenta in me il terrore che episodi di questo genere siano più di quello che emergono alla cronaca dei fatti», le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in seguito alla sua visita a Caivano.

