Meloni compie 47 anni e ringrazia sui social per gli auguri: "Siete la mia forza"

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2024 "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente, con i post sui social, davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro, siete la mia forza, vi voglio bene". A parlare è il premier Giorgia Meloni, in un video sui suoi social in cui ringrazia per gli auguri ricevuti in occasione del suo 47esimo compleanno. Fonte video: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 11:00

