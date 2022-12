Meghan Markle snobbata: il colpo basso alla moglie di Harry

Durante il suo podcast Archetypes, Meghan Markle ha svelato un piccolo aneddoto risalente agli albori della sua carriera di attrice, quando ancora veniva "snobbata" e rifiutata dalle produzioni. Durante il suo podcast su Spotify, la Duchessa ha invitato a intervenire il comico Trevor Noah, lo sceneggiatore Jude Apatow e il produttore televisivo Andy Cohen. Quest'ultimo è famoso per essere il produttore del famosissimo show The Real Housewives, di cui Meghan è sempre stata una grande fan. Meghan ha raccontato tutte le volte che ha incontrato Andy e di quando fu "snobbata" proprio da lui: "ero così ansiosa di essere nel tuo show perché all'epoca ero una fan di Housewives e non riuscivo a farmi scritturare!". Andy Cohen ha spiegato di essersi reso conto che Meghan aveva cercato di farsi inserire nello show, e che lui e gli altri produttori hanno riconosciuto di aver forse fatto un piccolo "errore" nel rifiutarla. Foto: Kikapress