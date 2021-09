Mattarella: "Scuola non è capitolo accessorio, ma centrale per Pnrr"

(Agenzia Vista) Calabria, 20 settembre 2021 "La scuola non è un capitolo accessorio, ma è assolutamente centrale in un Piano di ripartenza. Le conoscenze e la cultura delle giovani generazioni costituiscono il volano migliore per il domani di tutti noi". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto nautico di Pizzo Calabro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

