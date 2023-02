Giletti in lacrime a Belve: «Con le donne sono stato disonesto. Chi mi ha fatto fuori dalla Rai? Certo che lo so. Fiorello mi ha aiutato»

Massimo Giletti commosso a Belve, stasera in tv: «Non dimenticherò mai quello che Fiorello ha fatto per me. Chi mi ha fatto fuori? Certo che lo so». Il doloroso addio alla Rai, il passaggio a Mediaset sfumato e l'ammissione dei suoi errori con le donne. Giletti si racconta senza maschere da Francesca Fagnani a Belve. «Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone».

Belve, stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 tornano le pungenti interviste della Fagnani: gli ospiti e le anticipazioni del 28 febbraio

Giletti in lacrime a Belve, il doloroso addio alla Rai

Alla domanda di Francesca Fagnani su cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare, Giletti risponde senza dubbi: «Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale». Quando la conduttrice ricorda che ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui risponde: «Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni (…) So benissimo chi è ma non voglio dirlo». Messo alle strette dalla Fagnani sul motivo per cui non si è sentito supportato dai suoi colleghi a La7, sottolinea che ha avuto attestati di solidarietà da colleghi di altre reti e aggiunge: «Se uno non sente di fare una cosa non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l’ha subita non la tiri fuori».

Rocco Casalino a Belve: «Mio padre faceva giochini per vedere se ero gay. Volevo essere etero e ho fatto sesso con centinaia di donne»

Il contratto Mediaset sfumato

A proposito di un possibile passaggio a Mediaset, il giornalista confessa: «Ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide».

Carolina Crescentini, età, carriera e matrimonio segreto: chi è l'attrice protagonista di Mare Fuori ospite a Belve

L'amicizia con Fiorello

Quando la Fagnani chiede se ha più amici o nemici tra i colleghi, cita a sorpresa Fiorello: «Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare».

Rocco Casalino, età, carriera, il coming out e il padre violento: chi è l'ex gieffino e (ora) politico ospite a Belve

Vita privata

Non solo carriera e vita professionale, a Belve si parlerà anche della sfera privata di Massimo Giletti. La Fagnani chiede di un amore nascosto da 10 anni ma lui cerca di cambiar argmento pur confermando che nella sua vita c’è qualcuno. Il conduttore ammette che con le donne è stato «molto disonesto. La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti (…) La tendenza infermieristica delle donne, nel senso “lo curo”, ma Giletti è incurabile».