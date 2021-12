Draghi risponde in inglese al giornalista: «Traduco io...»

Scherzoso botta e risposta tra il giornalista di una testata straniera e il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. Sulle prime il presidente del Consiglio non sembra sentire il giornalista, che ha un tono basso e parla in inglese: «Sorry, I can't hear you» («Scusi, non riesco a sentirla»), dice Draghi e il giornalista rilancia chiedendo di poter porre la domanda in inglese. Draghi, sorridendo, replica: «Prego, faccia pure, io tradurrò per lei...». A quel punto, un leggero applauso della platea "alleggerisce" il clima, il giornalista si decide per l'italiano e Draghi si lancia in un molto "romano": «Evvai...» per poi concedere: «Come vuole, come vuole».

La conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi