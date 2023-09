Libia, sosia di Gheddafi in giro per le strade acclamato dalla folla

L'immagine di un sosia di Muammar Gheddafi che ieri si è aggirato in una città del sud della Libia fra selfie, fiori e manifestazioni di giubilo. "Come se fosse Gheddafi, si aggira per le strade di una città libica", ha scritto Al Jazeera rilanciando il video in cui il sosia del dittatore libico ucciso saluta sbucando dal tettuccio di un automezzo accanto a due uomini in mimetica mentre qualcuno si fa un selfie in un frastuono di clacson.