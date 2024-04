Spari della Guardia costiera libica contro la Mare Jonio. L'appello della ong: «Il governo italiano li fermi»

Spari in mare dalla Guardia costiera libica contro l'intervento della Mare Jonio, la nave dell'ong Mediterranea Saving Humans, unica della flotta civile a battere bandiera italiana.

«Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica è intervenuta violentemente pochi minuti fa proprio mentre la Mare Jonio stava soccorrendo un'imbarcazione in pericolo in acque internazionali.

I miliziani libici - prosegue la ong - hanno sparato colpi d'arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone. Il team della Mare Jonio sta recuperando e proteggendo i naufraghi. Chiediamo - aggiunge - che il Governo italiano intervenga subito per fermare i comportamenti violenti, pericolosi e criminali della cosiddetta guardia costiera libica».

Fratoianni: «Comportamento criminale»

«È un comportamento criminale sparare nel Mediterraneo centrale contro navi ong che salvano vite, creando panico mentre è in corso un'operazione di salvataggio, mettendo a rischio l'esistenza di esseri umani. È quello che è accaduto poco fa nei confronti di una nave battente bandiera italiana, la Mare Jonio di Mediterranea, per responsabilità di un equipaggio della cosiddetta Guardia Costiera libica, sostenuta, armata e finanziata dal governo italiano. Un fatto di una gravità inaudita. I ministri Piantedosi, Tajani e Crosetto li fermino. Ora». Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra. «E poi - aggiunge il leader di SI - vengano in Parlamento a spiegare quanto accaduto, si impegnino affinché questi comportamenti da pirati non si ripetano, e decidano una buona volta di non finanziare più queste milizie pericolose, e la smettano di regalargli motovedette con cui sparano addosso alle persone».

La sedicesima missione

La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è salpata ieri alle 19.30 dal porto di Siracusa, dirigendosi verso il Mediterraneo centrale per la sua sedicesima missione di monitoraggio e soccorso in mare. Pochi giorni fa si era conclusa la Missione 15 con lo sbarco a Pozzallo di 113 naufraghi soccorsi nella notte tra il 23 e il 24 marzo in due distinte operazioni dall'unica nave della Flotta Civile battente bandiera italiana, a cui si aggiungono le 59 persone portate in salvo in collaborazione con la Guardia Costiera italiana. «La cosiddetta "zona Sar libica", dove ci stiamo dirigendo, è la zona di mare dove avvengono, per decisione politica dei governi italiani ed europei, le violazioni sistematiche dei diritti umani che da inizio anno hanno causato numerosi naufragi e quasi 400 vittime accertate, senza contare le persone disperse e i "naufragi-fantasma" di cui non sappiamo nulla. Le milizie libiche, pagate fior di milioni e rifornite di mezzi navali e terrestri, hanno il compito di catturare e deportare chi tenta di fuggire dai lager: dall'inizio dell'anno sono state 3.791 le donne, uomini e bambini respinti in questo modo verso la Libia - aveva dichiarato il capomissione a bordo, Denny Castiglione - Dedichiamo i primi pensieri di questa missione - aggiunge - ad Amina, una ragazza di vent'anni che ha perso la vita nel naufragio avvenuto stanotte a sole 33 miglia da Lampedusa».