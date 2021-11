Lega, scontro Giorgetti-Salvini: oggi il consiglio federale

Resa dei conti in casa Lega: oggi alle 18 il Consiglio Federale, convocato in fretta e furia da Matteo Salvini dopo le frizioni con il vice Giorgetti. Il leader del Carroccio spera che i big lo sostengano dopo che il ministro dello Sviluppo Economico ha criticato la linea sovranista. Giorgetti auspica che il partito confluisca nel Ppe anziché ammiccare alla destra, ieri Salvini ha invece tenuto la barra dritta sulla rotta in serata videochiamata con i leader ungherese e polacco Viktor Orban e Mateusz Morawiecki per discutere della nascita di un nuovo gruppo al Parlamento europeo.