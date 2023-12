Islanda, eruzione vulcanica: lava fuoruscita fino a 100m altezza

L'intensità continua a diminuire, solo tre crateri attivi

Grindavik, 20 dic. (askanews) - La scenografica eruzione vulcanica in Islanda è ancora in corso, in alcuni punti la lava è fuoruscita fino a 100 metri di altezza, ma l'intensità del fenomeno continua a diminuire.

Attualmente solo un terzo della fessura lunga quattro chilometri è attiva. L'eruzione a nord del villaggio di pescatori di Grindavik è iniziata lunedì sera, dopo una serie di forti terremoti.

L'eruzione è descritta come di molte volte più potente delle prime eruzioni avvenute sulla penisola di Reykjanes negli ultimi anni.

Nella notte fino a martedì, l'eruzione ha cominciato a placarsi e lo sviluppo è continuato per tutto il giorno. Questa mattina solo un terzo della fessura era attiva. Il numero dei crateri attivi è diminuito da cinque a tre, affermano i meteorologi islandesi.