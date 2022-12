Dalla guerra in Ucraina alla morte di Papa Ratzinger, il videoriassunto del 2022 in 5 minuti

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 L'anno 2022 appena trascorso è stato segnato da eventi storici come la morte della Regina Elisabetta, quella di Papa Ratzinger, la guerra in Ucraina e per quanto riguarda l'Italia, la rielezione del Presidente della Repubblica Mattarella e l'ascesa al Governo di Giorgia Meloni, prima premier donna. Ecco il videoriassunto dell'anno in 5 minuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev