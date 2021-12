Meteora, sospesa nel cielo è la culla dei monasteri ortodossi in Grecia

In Grecia c'è un luogo magico, Meteora. Questa formazione rocciosa ospita 24 monasteri ortodossi e tra questi c'è il Monastero della Santissima Trinità. In alto nella valle di Peneas a nord-est della città di Kalambaka, si può ammirare su un precipizio roccioso alto più di 400 metri questo luogo mistico patrimonio mondiale dell'umanità. Costruita tra il XIV e il XV secolo. Il monastero è stato anche teatro di una scena del film "James Bond, solo per i tuoi occhi" girato nel 1981.

APPROFONDIMENTI VIAGGI I 7 santuari di San Michele uniti da una linea retta misteriosa:... CAMMINARE IN NATURA IN OGNI STAGIONE Trekking in inverno: i 3 itinerari ideali fra Lazio, Umbria e Toscana HOTEL RISTORANTI Cenone di Capodanno da Carlo Cracco: prezzi e menù HOTEL RISTORANTI Cena Natale 2021 da Cannavacciuolo: menù e prezzi a Villa... L'ALLARME Covid, Spagna verso mascherine obbligatorie all'aperto. «In...