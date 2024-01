Atterrato sulla Luna il lander giapponese Slim: «A 55 metri dall'obiettivo»

Il lander giapponese Slim (Smart Lander for Investigating Moon) è riuscito ad atterrare sulla Luna a circa 55 metri dal suo obiettivo designato, che era a meno di 100 metri, come dichiarato dalla Jaxa, l'agenzia spaziale del Giappone. Nonostante il successo dell'atterraggio, la missione ha riscontrato un problema alle celle solari della navicella, le quali hanno smesso di generare energia subito dopo l'atterraggio. Di conseguenza, la Jaxa è stata costretta a spegnere la batteria da remoto con solo il 12% di energia residua, sperando in un recupero futuro con il cambiamento dell'angolazione del sole. Con questa missione, il Giappone è diventato il quinto paese al mondo ad atterrare sulla Luna, dopo gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Cina e l'India.