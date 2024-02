Firenze, crollo nel cantiere. Continuano le ricerche dei dispersi. I Vigili del Fuoco «È come un terremoto»

Un boato, poi le grida di aiuto. Tragedia questa mattina intorno alle 9 a Firenze , in via Mariti, dove tre operai sono morti - ma il bilancio è provvisorio - a causa del crollo in un cantiere di un supermercato Esselunga. Si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali" secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con squadre composte da personale ordinario e Usar light.