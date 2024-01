Dirigenti Pubblica Amministrazione, pubblicato il bando corso-concorso Sna

Il bando per il 10° corso-concorso per dirigenti pubblici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è stato pubblicato sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica. Firmato dalla Presidente SNA, Paola Severino, il bando prevede l'ammissione di 116 allievi. Secondo il decreto di autorizzazione, verranno selezionati 97 dirigenti della Pubblica Amministrazione destinati a vari enti pubblici. Possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con i requisiti previsti, nonché coloro che hanno conseguito una laurea magistrale e altri titoli accademici specificati dalla normativa vigente. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sottolinea l'importanza della preparazione e competenza dei dirigenti per il buon funzionamento della democrazia.

La Commissione di concorso sta già valutando le prove della nona edizione, mentre si apre il bando per il decimo corso-concorso.