Cina, nuova ondata Covid: costruiti centri per la quarantena

La Cina è alle prese con la peggiore ondata di Covid-19 dagli inizi della crisi di Wuhan, a gennaio 2020, e con proteste sempre più ricorrenti di una popolazione sfiancata da quasi tre anni di politica della "tolleranza zero". Mentre le città hanno dovuto violare le regole anti-pandemiche appena allentate dal governo per il balzo dei contagi - saliti mercoledì a 31.444, ai livelli più alti di sempre - aggrappandosi ancora ai lockdown. Sui social sono tornate le immagini dei centri di quarantena costruiti in poche settimane per ospitare le 80 mila persone contagiate dal Covid. (Video TikTok)