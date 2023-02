Autonomia, Calderoli: "In 12 mesi sì Camere, poi intese"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2023 "Trattandosi di una legge ordinaria ragionevolmente nell'arco di 12-13 mesi il Parlamento dovrebbe approvarla, il tempo attribuito alla Cabina di regia per definire i Lep e superare i costi standard. Se entrambi daranno il via alla legge e ai Lep, ed è un auspicio visto che i tempi del Parlamento non possono essere dettati, mi auguro che ad inizio del 2024 inizieremo a esaminare le proposte di autonomia differenziata presentate dalle Regioni". Così Roberto Calderoli Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie uscendo da Palazzo Chigi dopo la conclusione del Cdm a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 09:02

