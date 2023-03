Padova in vino, alla scoperta dei piccoli produttori

PADOVA - Perché venire in Veneto? «Perché si beve» scherza Marco Ramunno, titolare di Arte del vino e organizzatore dell'esposizione in Fiera. Fino a domani, domenica 26 marzo, sarà possibile visitare la fiera enologica che per la prima volta arriva a Padova. «Da anni facciamo esposizioni e fiere e alcune aziende hanno dimostrato interesse per il mercato del Nord Italia - spiega Ramunno - abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e Padova ci è sembrata l'ideale, ci siamo trovati subito bene con i ragazzi della Fiera. Al punto che abbiamo già prenotato le date per il prossimo anno».

Si entra, si assaggia, si compra. Rispetto al più noto Vinitaly ad essere diverso è il concept. «Abbiamo piccoli produttori, vogliamo dare voce alle piccole aziende. In questo mondo così competitivo ci sono vere e proprie eccellenze che faticano a farsi conoscere».