Nuovo colpo nella notte di "Fleximan": segato anche l'autovelox di Riese Pio X

RIESE PIO X (TREVISO) - Fleximan ha colpito ancora, questa volta nella Marca. Siamo a Vallà di Riese Pio X, in via Kennedy, dove questa notte tra il 18 e il 18 gennaio, qualcuno ha abbattuto l’autovelox tranciandolo alla base utilizzando probabilmente un flessibile. Che si tratti proprio di fleximan? La mano e il modus operandi sembra lo stesso. In passato questo autovelox è stato al centro di forti contestazioni da parte degli automobilisti. Il tecnico è già intervenuto questa mattina per raccogliere quel che rimane del dispositivo.

