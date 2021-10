Trieste, Puzzer: "Abbiamo detto a Patuanelli che non molliamo. Obiettivo resta abrogazione Green Pass"

TRIESTE - (LaPresse) Il leader dei portuali di Trieste Stefano Puzzer ha fatto un punto con i suoi dopo l'incontro con il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli: «Ci ha assicurato che porterà le nostre istanze martedì al governo. Noi gli abbiamo detto che non molleremo mai e che il nostro obiettivo finale rimarrà sempre togliere l'obbligo del Green Pass e del vaccino» ha detto il portavoce del Coordinamento 15 ottobre: "Se martedì non succederà nulla, andremo avanti lo stesso. L'importante è far sentire che non solo Trieste ma tutta Italia. Tutti dobbiamo far capire che la battaglia sarà lunga ma pacifica. I segnali stanno arrivando, finalmente non siamo invisibili". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

