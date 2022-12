Gli studenti vestiti da Babbi Natale sfilano in moto fuori dalle scuole

PORDENONE - Come da tradizione, anche quest'anno non è mancata la sfilata degli studenti vestiti da Babbi Natale che, alla guida di scooter o apecar, hanno festeggiato l'inizio delle vacanze natalizie. Un appuntamento che ogni anno coinvolge studenti di tutte le scuole superiori della città, in modo particolare gli allievi del Kennedy e dello Zanussi, in testa al corteo natalizio. Si comincia intorno alle 07.40, prima dell'inizio delle lezioni, per poi riprendere dopo le 11. Un giro a Pordenone e poi che le vacanze abbiano inizio. Ecco il video che in queste ore sta girando nelle chat di whatsapp di molti allievi.