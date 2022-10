Ottomila metri di tovaglie e tappeti, 700 smalti, 150 flaconi di colla. Tutto privo di etichetta come da norma di legge. È il materiale sequestrato dalla guardia di finanza in alcuni esercizi commerciali della provincia, potenzialmente pericoloso per le persone. Le indagini hanno condotto a negozi di Conselve, Piove di Sacco e Boara Pisani operanti nel settore della cessione di prodotti non specializzati per la casa e la persona.