Le ricerche del sub scomparso: le immersione dei sommozzatori, ma lui era altrove

TRIESTE - Si teme per la vita di un sub, scendono in acqua i soccorritori e iniziano ad immergersi. In realtà il sub stava nuotando tranquillamente nel canale. L'allarme è scattato oggi, 26 ottobre, alle 9.25: la Capitaneria di porto ha allertato il Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico del comando vigili del fuoco di Trieste per la ricerca e il soccorso ad un apneista che era sceso in acqua a Barcola (Trieste) nei pressi della sede degli “Amici del Bunker”.