Rapinato in casa, il 70enne ai ladri: «Sono un pensionato, non un senatore!»

VILLORBA (TREVISO) - Erano in tre, a volto coperto, ma senza armi o coltelli.

Entrati da una grata aperta nel seminterrato, il proprietario di casa, 70enne, se li è trovati davanti. L'uomo, insospettito dai rumori provenienti al piano di sotto, era sceso ed è finito per trovarsi faccia a faccia con tre uomini non armati che volevano derubarlo. «Hanno detto "State calmi che non facciamo niente". Ho precisato che ero in pensione da dieci anni. Uno di loro mi ha chiesto che lavoro facevo e ho risposto che mi ero occupato di edilizia, non è che fossi un senatore» ha raccontato il proprietario di casa, che è stato spinto dai tre verso le stanze, tra cui la camera da letto, dove hanno rovistato. Il bottino con cui sono riusciti a scappare è di denaro e monili per qualche migliaio di euro. Sul posto, chiamati dalle vittime, sono arrivati i Carabinieri che stanno già svolgendo le indagini del caso.