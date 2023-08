Pesce serpente in laguna, i pescatori: «Specie aliena, mai vista qui»

VENEZIA - All'improvviso poteva assomigliare a un'anguilla, poi, a guardarlo meglio, sembrava un pesce ago, o "visigola" quella strana creatura pescata l'altra sera, giovedì 24 agosto, a Burano. Ma le caratteristiche, agli occhi dei pescatori esperti, erano ben diverse e sono rimasti esterrefatti perchè hanno iniziato a scartare tutte le ipotesi. Potrebbe trattarsi di un pesce serpente, secondo la ricostruzione di Massimo Parravicini, presidente dei Pescatori vagantivi della Laguna di Venezia: una specie "aliena", cioè non originaria della laguna veneziana, ma che ha trovato un habitat favorevole alla sua riproduzione. E si è creato un po' di allarme, proprio la concomitanza con la proliferazione del granchio blu o dell'Ibis, l'uccello sacro in Egitto che oggi non è raro nidifichi in laguna Nord.

