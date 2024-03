Navalny, la madre sulla tomba del figlio il giorno dopo i funerali

Con lei Abrasimova, madre di Yulia, vedova dell'oppositore russo

Roma, 2 mar. (askanews) - La madre di Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in circostanze poco chiare, ha visitato la sua tomba all'indomani dei funerali al quale hanno partecipato migliaia di russi rischiando l'arresto.

Già presente quando la bara è stata deposta, la madre del leader dell'opposizione, Lyudmila Navalnaya, ha visitato nuovamente questa mattina presto la tomba, coperta di fiori e corone, nel cimitero di Borisovo, a sud di Mosca, secondo quanto riporta da France Presse.

Era accompagnata da Alla Abrossimova, madre della vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya.

Yulia Navalnaya, i due figli della coppia e il fratello di Navalny vivono all'estero e non hanno partecipato al funerale, dove avrebbero potuto essere arrestati per essersi opposti al presidente russo. La vedova di Navalny si è impegnata a continuare il lavoro del marito e negli ultimi giorni ha ripetuto più volte che Putin ha "assassinato" suo marito.

Navalny, il più inflessibile critico del presidente russo in oltre un decennio, è morto il 16 febbraio a 47 anni in una colonia carceraria dell'Artico, dove stava scontando una condanna a 19 anni per "estremismo". I molteplici processi intentati contro di lui sono stati ampiamente denunciati come un modo per punirlo per la sua opposizione a Putin.