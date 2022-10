Padova. In centinaia per l'ultimo saluto all'innovatore Mantovan, fondatore di HiRef. Aveva 58 anni

PADOVA - Centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia dell'imprenditore Mauro Mantovan, presidente e socio fondatore di HiRef, società di Tribano nel settore del cooling system. Mantovan è mancato a 58 anni, una morte improvvisa. Oggi, 29 ottobre, alle 10 sono stati celebrati i funerali nel Duomo di Padova.

Laureato in ingegneria e con un master MBA al CUOA, Mantovan, dopo esperienze professionali maturate in aziende del settore, nel settembre 2001 ha fondato HiRef ed era ora alla guida di un gruppo che oggi fattura oltre 78 milioni di euro, in gran parte all’estero, e impiega oltre 300 persone. A spingere la crescita del gruppo in questi anni ha contribuito, tra le altre cose, proprio il personalissimo modello d’innovazione elaborato da Mauro Mantovan e basato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off (video Nuove Tecniche - Simone Piccirilli).