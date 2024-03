In fiamme la scuola materna di Lestans. Nessun ferito, dalla strada una bimba osserva i pompieri all'opera

SEQUALS - Un incendio è divampato questa notte, giovedì 21 marzo, a Lestans, frazione di Sequals.

Avvolta dalle fiamme, spente solo alle prime luci dell'alba, la scuola materna. Accertamenti in corso da parte squadra di polizia giudiziaria dei pompieri di Pordenone per capire la causa dell'incendio e soprattutto se sia stato doloso o meno. Secondo le prime ipotesi a far divampare le fiamme sarebbe stato il cortocircuito di un elettrodomestico. Sul posto anche i carabinieri di Pordenone per i rilievi. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'edificio è inagibile. Le fiamme si sono propagate dalla sala del locale tecnico interno. Nel frattempo sul luogo dell'incendio sono arrivati alcuni genitori con i bimbi, che si sono trovati la loro scuola bruciata e inagibile.