Carnevale di Venezia, partenza col botto: 100.000 nel weekend. Domenica di festa, maschere e sole

VENEZIA - Il Carnevale di Venezia 2022, nonostante la programmazione soft per evitare i rischi della pandemia, parte col botto. Nei primi due giorni sono state registrate oltre 100 mila presenze in città, 55 mila delle quali oggi, domenica 13 febbraio. Rispetto a ieri c'è stata una crescita di circa 18mila ospiti arrivati in laguna dalla diverse città della regione. Circa 25 mila sono stati gli stranieri, la maggior parte dei quali ha dormito in città. Il 23,58% sono turisti francesi, seguiti da inglesi (12,97%), spagnoli (12,89%) e tedeschi (7,24%).