Rosa Sassano, una pasticcera di 43 anni, ha dimostrato che la passione e l'abilità non hanno limiti di età, nonostante le sfide che la cuoca ha dovuto affrontare nel trovare lavoro nel settore, una strada piena di ostacoli a causa delle preoccupazioni dei datori di lavoro legate alla suaetà. Nonostante le numerose porte chiuse, Rosa ha ora però un'incredibile opportunità di mostrare il suo talento: è stata selezionata infatti ai Campionati Italiani Seniores di Pasticceria, che si terranno al Sigep di Rimini domenica prossima, nel contesto del 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, rinomato a livello mondiale per l'eccellenza nel settore. Rosa è riuscita a mostrare qui il suo talento: «La passione per la pasticceria è nel mio sangue, ed è una parte fondamentale della mia vita. Nonostante le difficoltà nel trovare lavoro a causa della mia età, ho continuato a coltivare il mio talento. Essere selezionata per questi campionati è un sogno che si avvera e una prova che l'età non dovrebbe essere un ostacolo per perseguire la propria passione». Purtroppo infatti le porte chiuse nel mondo del lavoro erano tutte sbattute a causa della carta d'identità di Rosa. Tanti “no” ricevuti a lavoro, discriminata perché a 40 anni è considerata “vecchia”.

