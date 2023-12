Si illumina l'albero di Natale a Padova sulle note di Nina Zilli

PADOVA - L’accensione dell’albero davanti a palazzo Moroni dà il via al Natale padovano, con il concerto di Nina Zilli.

«Abbiamo acceso il simbolo più iconico del Natale, nel cuore della città, che ci accompagnerà nelle prossime settimane, facendo da sfondo alle moltissime iniziative che abbiamo messo in campo per allietare i prossimi giorni - ha detto l'assessore al Commercio, Antonio Bressa - L’obiettivo è rendere più bella è accogliente la nostra città per tutte le persone che nelle prossime settimane verranno in visita, faranno acquisti nei nostri negozi, passeggeranno per godersi la magia dei mercatini natalizi o arriveranno per pattinare di fronte a Santa Giustina. Anche quest’anno un Natale impreziosito dalla collaborazione e il supporto della Camera di Commercio, che oggi ha reso possibile l’accensione dell’albero con l’esibizione di una grande cantante come Nina Zilli. Un ringraziamento particolare anche a Tigotà, grande azienda nata nel nostro territorio che ci affianca nel rendere il Natale di Padova ancora più bello e importante». (video di Alessandra Lazzarotto/Nuove tecniche)