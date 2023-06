Padova. Apre il museo della Natura e dell'Uomo, l'allestimento scientifico più grande d'Italia

PADOVA - Taglio del nastro oggi, 23 giugno, per il nuovo museo del Bo a Palazzo Cavalli: 38 sale per un totale di circa 3.800 mq, cui si aggiungono una sala per le esposizioni temporanee, sarà il museo scientifico universitario più grande d'Italia. Più di 200 mila i reperti contenuti che testimoniano non solo la storia del pianeta ma anche la storia scientifica dell'Università di Padova. La rettrice Daniela Mapelli, il direttore scientifico del museo Telmo Pievani e Fabrizio Nestola, presidente dei musei del Bo, hanno visitato per primi il Museo della Natura e dell'Uomo.

video di Marco Miazzo