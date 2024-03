Dieta dell’uovo per tornare in forma dopo Pasqua, perdi 5 kg in 3 giorni

Molto amata da tanti personaggi dello spettacolo e del cinema, chi l'ha seguita giura si tratti della dieta giusta per rimettersi in forma. Nicole Kidman, in particolare, pare stia per prepararsi alle riprese del film Ritorno a Cold Mountain proprio grazie alla. Si tratta, non a caso, di un modo perfetto per tornare in forma in ogni periodo dell’anno. Difatti, pare che l'uovo abbia un sacco di valori nutrizionali utili per l'organismo. I quali lo rendono un ottimo alimento, molto versatile in cucina. La dieta delle uova utilizza un regime non troppo complesso da seguire. Ma, allo stesso tempo, c'è bisogno di costanza. Soprattutto nel mangiare uova sode a colazione, pranzo e cena. Alternandole tutavia con alimenti proteici come carne e pesce. Questa dieta è perfetta in particolar modo per chi non deve perdere troppi chili tutti insieme. Il consiglio dei medici è quello di non riprendere uno stile di alimentazione malsano. L'effetto yo-yo rappresenta un danno per ogni tipo di metabolismo, come insegnano sempre i nutrizionisti. La Dieta Dell'Uovo Sodo ha una durata che può andare da 3 a 7 giorni. Questo in base al proprio metabolismo e alle proprie necessità. È una dieta molto variabile, considerata altresì chetogenica iperproteica. Dunque si tratta di un regime alimentare (momentaneo) e poverissimo di carboidrati. Anche se ricco di proteine. Gli esperti che hanno divulgato questo nuovo regime alimentare sono coscienti del fatto che non tutti possono perdere 5 chili in una settimana. Questa dieta si adatta meglio alle persone che già seguono uno stile di vita sano. E anzi, è addirittura sconsigliata a chi soffre di problemi al fegato o alla cistifellea, ai diabetici, in quanto aumenta il rischio di ictus e infarto e a chi soffre di iperlipidemia grave. Photo Credits: Kikapress