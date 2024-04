Contribution d'accès à Venise: le guide vidéo pour s'enregistrer et payer avant de visiter la Cité des Eaux

Initiative de contribution d'accès en cours. À partir du jeudi 25 avril, les touristes journaliers désirant visiter la Cité des Eaux devront prouver qu'ils se sont inscrits sur le portail de la municipalité de Venise et ont payé le billet de 5 euros, sauf s'ils appartiennent aux catégories exemptées. L'expérimentation durera jusqu'au 14 juillet, concernant 29 jours. Que faire alors ? Tant les personnes exemptées que celles qui paient doivent accéder au site cda.ve.it et s'inscrire respectivement dans les sections Exemptions ou Paiement de la contribution. Mais qui sont les exemptés ? les forces de l'ordre les mineurs les personnes handicapées les étudiants les travailleurs les résidents du Vénétie Pour les Vénitiens, il suffira de montrer une pièce d'identité. Les touristes devant payer sont ceux venant d'une autre région et ne passant pas la nuit dans des établissements où la taxe de séjour est déjà payée. Le code QR doit être présenté de 8h30 à 16h. Après cela, le centre historique est libre.

