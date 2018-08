I turisti si accorgono che sul ponte tibetano qualcosa non va: vite allentata, scatta l'allarme sicurezza

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLI DEL PASUBIO - È scattato un allarme sicurezza sul, inaugurato domenica 18 settembre 2016 nei pressi del sacrario sacello del Pasubio, realizzato in acciaio sumassima, dotato di corde anti-vento per evitare le oscillazioni.Ieri mattina transitando lungo il ponte alcune persone hanno notato cheerae hanno chiamato le forze di polizia: è subito scattato un allarme sicurezza. Il Comune con il sindacoha provveduto nel pomeriggioper motivi di sicurezza e chiamare deiper unaLa passerella sospesa sul vuoto è stata realizzata per aggirare la grossa frana che nell’alluvione del novembre 2010 tranciò a metà la Strada del Reche collega il Sacrario della Grande guerra del colle Bellavista al passo Campogrosso. Sono in atto le necessarie operazioni di manutenzione dei cordoni anti-vento e quanto prima il ponte sarà riaperto al pubblico.